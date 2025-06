Ndoye e Beukema il Bologna spiazza il Napoli | lo stato della trattativa

Quest’oggi si è delineato un quadro di tensione tra Bologna e Napoli, con le richieste del club emiliano che hanno sorpreso i partenopei. La distanza tra le parti evidenzia le sfide nell'operazione, mentre il Napoli rimane determinato a rafforzare la rosa con acquisti di qualità. La giornata ha segnato un passo cruciale nella trattativa, lasciando aperte molte domande sul futuro dei due talenti. E ora, si attende una svolta decisiva.

La richiesta del Bologna per Ndoye e Beukema ha spiazzato il Napoli: c'è distanza fra i due club, qual è la situazione. Il Napoli continua a muoversi alla caccia di acquisti in grado di aggiungere qualità a tutta la rosa. Quest'oggi è stata una giornata molto importante perché il club ha provato un'accelerata per una super trattativa: quella colo Bologna per l'esterno d'attacco Dan Ndoye e il difensore centrale Sam Beukema. Quest'oggi si è tenuto infatti un incontro col Bologna per provare a capire le richieste per questo "pacchetto", ma già le prime notizie di oggi hanno evidenziato una certa distanza fra le parti.

Doppio colpo Napoli: 70 milioni per Ndoye e Beukema del Bologna | De Laurentiis mantiene la promessa a Conte - Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato, puntando a rinforzare la rosa con due gioielli del Bologna: Ndoye e Beukema, per un investimento complessivo di 70 milioni.

