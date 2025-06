Riarmo atlantico dell’Europa e tramonto della diplomazia

Il recente vertice NATO all’Aia svela un panorama inquietante: da un lato, il riarmo crescente dell’Europa, dall’altro, il tramonto della diplomazia come strumento di pace. È tempo di interrogarsi: questa corsa agli armamenti sostituirà davvero il dialogo e la comprensione reciproca? La sfida per il futuro è trovare un equilibrio che tuteli la sicurezza senza sacrificare i valori della diplomazia.

C’è da scommettere che il vertice della Nato che si aprirà oggi in pompa magna all’Aia rivelerà una povertà di visione e una sicumera bellicista investita del compito di mascherare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Riarmo atlantico dell’Europa e tramonto della diplomazia

In questa notizia si parla di: riarmo - atlantico - europa - tramonto

No al riarmo dell’Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle - In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera.

Riarmo atlantico dell’Europa e tramonto della diplomazia.

Riarmo Europa, Eurocamera dice sì al piano. Fdi vota a favore, bufera nel Pd che si divide - Riarmo Europa, cos'è e cosa prevede il piano: i fondi per la sicurezza, i 5 punti per la pace, gli ... Come scrive msn.com

Europa in allerta: la corsa al riarmo riapre ferite geopolitiche. Intervista a Fabio Mini - Il generale Fabio Mini, autore di “La Nato in guerra”, avverte: Germania e Gran Bretagna spingono per un riarmo che potrebbe riaccendere i conflitti con la Russia e cambiare la sicurezza europea. money.it scrive