Annuncio di Trump | Tregua di 12 ore tra Israele e Iran La svolta dopo gli strike di Teheran sulle basi Usa senza conseguenze | La diretta

In un clima di tensione crescente, la diplomazia fa un passo importante con l'annuncio di Trump: una tregua di 12 ore tra Israele e Iran. Dopo gli ultimi strike di Teheran sulle basi USA, senza conseguenze, si apre uno spiraglio di pace. La scena internazionale osserva in attesa di sviluppi, mentre nuovi raid dell'IDF colpiscono simboli del regime iraniano. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale sulla delicata crisi mediorientale.

Blitz di Teheran contro la base Usa in Qatar. Nessun danno e nessuna vittima. Trump: "Attacco debole, ci avevano avvisato". In giornata nuovi raid dell'Idf: colpiti luoghi simbolo del regime iraniano Annuncio di Trump: "Tregua di 12 ore tra Israele e Iran". La svolta dopo gli strike di Teheran sulle basi Usa senza conseguenze

Trump congeda Musk dalla Casa Bianca con due complimenti. Poi l’annuncio: «Tregua a Gaza oggi o domani» - Donald Trump ha salutato Elon Musk con parole di stima, ma le divergenze su temi cruciali segnalano una frattura.

Ben prima della scadenza di due settimane che aveva promesso per negoziare con Teheran, Donald Trump ha sferrato un attacco a sorpresa in Iran, intestandosi quello che spera sia il colpo di grazia decisivo, dopo nove giorni di bombardamenti israeliani.

"Trump può ancora accettare una tregua, ma a patto che l'Iran rinunci totalmente al suo programma nucleare. Il tycoon aveva dato 60 giorni agli ayatollah per un accordo sul nucleare e adesso rilancia con una posta in gioco più alta".

L'ultimo bluff di Donald. Dalla tregua di 15 giorni all'ok all'ultimo minuto