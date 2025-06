Cessate il fuoco tra Israele e Iran | l’annuncio di Trump

Dopo una giornata ricca di tensioni e scontri nel cuore del Medio Oriente, Donald Trump annuncia con un messaggio su Truth che Israele e Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco. Un segnale di speranza in un'area spesso teatro di conflitti prolungati. Ma cosa significa davvero questa notizia per la stabilitĂ regionale e il futuro della diplomazia internazionale? Scopriamolo insieme.

Dopo una lunghissima giornata iniziata con pesanti raid israeliani su Teheran e proseguita con una risposta “telefonata” iraniana ai raid americani di domenica contro le basi in Qatar, Paese preventivamente avvertito, la giornata geopolitica del Medio Oriente si chiude con un colpo di fulmine: con un post Truth Donald Trump ha annunciato che Tel Aviv e Teheran hanno accettato un cessate il fuoco. Giunto poco dopo la mezzanotte italiana, l’annuncio è stato chiaro: alle 6 del mattino, la mezzanotte a Washington, scatterĂ il cessate il fuoco per porre fine a quella che Trump ha definito “la guerra dei dodici giorni”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cessate il fuoco tra Israele e Iran: l’annuncio di Trump

