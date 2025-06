Condotte idriche inizia l' operazione dei lavaggi notturni | possibili disagi

A Poggio Renatico, la rete idrica si prepara a un intervento di manutenzione fondamentale: i lavaggi notturni, che inizieranno mercoledì 25 giugno, potrebbero provocare alcuni disagi temporanei. Questa operazione di Hera mira a garantire acqua di qualità e un servizio efficiente. Restate aggiornati iscrivendovi al canale WhatsApp di..., per ricevere tutte le comunicazioni e minimizzare ogni inconveniente.

