Tenaris Dalmine distribuisce un super premio ai dipendenti che incassano fra 14 e 16mila euro a testa

Tenaris Dalmine sorprende ancora: un super premio fino al 12% in più, riconoscendo i risultati straordinari del 2024. Questo incremento si traduce in cifre record per dipendenti e dirigenti, un segnale di forte valorizzazione del talento e dell’impegno. Con oltre 2.000 lavoratori coinvolti tra Arcore, Bergamasca e altri siti, l'azienda dimostra che il successo si costruisce insieme. Un esempio di come la crescita premia chi contribuisce al progresso.

Arcore, 24 giugno 2025 – Balzo in avanti del premio alla Tenaris Dalmine, fino al 12% in più in un anno. Cifre record per operai, impiegati e dirigenti che incassano fra più di 14mila a oltre 16mila euro grazie ai risultati raggiunti nel 2024 dal colosso dell’ Oil&Gas. Un valore ancora più importante se moltiplicato per gli oltre 2mila dipendenti, nella sede di Arcore sono circa 200, più i siti della Bergamasca, dove c’è la casa madre, e quello toscano di Piombino. L'accordo storico . “Un trend storico – sottolinea Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza – queste cifre sono frutto di un accordo consolidato nel tempo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

