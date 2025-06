Dal Napoli alla Juve non solo Sancho | ha vinto la Premier

Dal Napoli alla Juve, il calciomercato estivo si anima di sorprese e colpi di scena che stanno rivoluzionando il panorama calcistico italiano. Mentre Sancho conquista la Premier, le trattative tra le big nostrane continuano a catturare l'attenzione dei tifosi. Con le strategie di mercato in evoluzione e i sogni di grandi ritorni, la stagione promette emozioni intense e sfide all’ultimo goal. È il momento di scoprire tutte le novità che potrebbero cambiare le sorti di questa appassionante corsa al titolo.

Per il Napoli e per la Juve, di fatto, bisogna segnalare un grosso aggiornamento di calciomercato. In queste prime settimane di calciomercato estivo, di fatto, Napoli e Juventus sono state spesso legate tra loro. Il tutto è iniziato con i tentativi della 'Vecchia Signora' di far tornare Antonio Conte sulla panchina bianconera. Tuttavia, ribaltando quasi tutti i pronostici, il tecnico salentino ha deciso di restare alla guida della squadra campione d'Italia in carica. Dopo la scelta di Conte di non lasciare il Napoli, di fatto, la Juventus ed il club partenopeo sono stati spesso accomunati agli stessi obiettivi di calciomercato.