mai tante bombe su teheran

In un mondo dove le notizie si dissolvono come ghiaccio sotto il sole, ogni bomba su Teheran diventa solo l’ultimo capitolo di un conflitto mediatico e manipolatorio. La verità si perde tra menzogne e esagerazioni, alimentando una guerra di narrativi che rischia di distorcere la realtà. È ora di guardare oltre le apparenze e scoprire cosa si cela veramente dietro il clamore.

Come ghiaccio sotto il sole, i fatti si dissolvono rapidamente in un vortice di menzogne ed esagerazioni, alimentando uno dei conflitti più esposti e mediaticamente manipolati, in cui la megalomania . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it