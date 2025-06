Ironia lieve e profonda | a Bologna va in scena Candide

A Bologna, tra le mura di un teatro incantato, prende vita "Candide", un’opera che mescola ironia lieve e profondità di pensiero, portando il pubblico in un viaggio tra satira e comicità. La stagione d’opera 2025 si arricchisce di questa chicca estiva, offrendo un’esperienza teatrale unica nel suo genere. Il Teatro Comunale Nouveau promette serate indimenticabili, dove l’arte si fonde con la riflessione, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa si nasconde dietro le quinte di questa straordinaria commedia.

Prosegue anche in estate la ricca stagione d'opera 2025 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: dal titolo Candide, va in scena in città l'opera comica in due atti, con libretto di Hug Wheeler, basato sulla omonima novella di Voltaire. Il Teatro Comunale Nouveau presenta Candide.

Un’opera che non somiglia a nessun’altra. In questo breve approfondimento, il Prof. Guido Giannuzzi, presidente della Filarmonica del Teatro Comunale, ci accompagna alla scoperta dell’universo musicale di "Candide", capolavoro di Leonard Bernstein. U Vai su Facebook

