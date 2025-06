Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | La guerra dei 12 giorni è finita

Dopo dodici giorni di tensioni e scontri, Trump annuncia con speranza un cessate il fuoco tra Israele e Iran, segnando la fine della guerra dei 12 giorni. L'annuncio segue l'attacco di Teheran alle basi USA in Qatar e Iraq, una mossa in parte prevedibile grazie agli avvertimenti iraniani. Crosetto rassicura: "I militari italiani nell’area sono al sicuro." Una svolta che potrebbe cambiare il volto della regione, ma è davvero finita?

L'annuncio dopo l'attacco di Teheran alle basi Usa in Qatar e Iraq: l'Iran aveva avvertito in anticipo gli americani per minimizzare i danni. Crosetto: "I militari italiani nell'area sono al sicuro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: "La guerra dei 12 giorni è finita"

