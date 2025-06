Trump | L' Iran ci aveva avvisati ora è tempo di pace Pressing per la via diplomatica

In un clima di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, Trump invita a privilegiare la diplomazia e il dialogo, lasciando da parte l’ipotesi di interventi militari di terra. Con un occhio attento alla stabilità regionale, il presidente punta su un cambio di governo voluto dagli iraniani, spingendo anche Israele verso una strategia di armonia. La scena si prepara a un delicato equilibrio tra pressione e negoziato, dove ogni mossa può cambiare le sorti del Medio Oriente.

I post fuori dalla Situation room: Teheran cerchi l'armonia, spingerò Israele a fare lo stesso. Il presidente allontana l'ipotesi di un intervento di terra e punta su un cambio di governo voluto dagli iraniani.

Iran, Trump si schiera con Israele: “Vi avevo avvisati di fare un accordo con Tel Aviv; ora siete tutti morti, trovate intesa e fermate massacro” - In un mondo dominato da tensioni crescenti e conflitti irrisolti, le parole di Donald Trump risuonano con forza: l'ex presidente invita l'Iran a trovare un accordo con Israele, sottolineando che il tempo per fermare la spirale di violenza sta per scadere.

Trump: «L'Iran ci aveva avvisato, ora può procedere verso la pace»; L'Iran attacca basi Usa in Qatar: Avvisati prima. Khamenei: Non aggrediamo nessuno, non accettiamo aggressioni. Trump: Grazie all'Iran per averci avvertito, ora la pace; «La risposta dell'Iran è stata debole»: Trump commenta gli attacchi alle basi Usa e ringrazia Teheran «per aver avvisato». Poi invoca la pace.

