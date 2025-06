La vendetta degli ayatollah è iniziata | ecco i possibili scenari e la posizione dei suoi alleati Cina e Russia

La vendetta degli ayatollah 232 è iniziata, e il mondo si chiede quali scenari si prospettano. Con gli Stati Uniti che hanno colpito il programma nucleare iraniano, la tensione cresce e le mosse di Teheran si fanno sempre più decisive. Ma cosa risponderanno i suoi alleati strategici, Russia e Cina? Com’è facilmente intuibile, la prima risposta dell’Iran è stata...

Dopo gli attacchi degli Stati Uniti al programma nucleare iraniano, che segnano l’ennesima fase di escalation del conflitto mediorientale, il mondo si interroga su quale sarà la vendetta che il regime degli ayatollah potrebbe intraprendere e, soprattutto, su come intendano muoversi i pochi – ma influenti – alleati di Teheran: la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping. Com’è facilmente intuibile, la prima risposta dell’Iran è stata all’insegna della diplomazia, con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che, prima di partire per Mosca, si è limitato a denunciare il “comportamento estremamente pericoloso, anarchico e criminale” da parte degli Stati Uniti di Donald Trump, evitando però di precisare se, come e quando l’esercito della Repubblica islamica risponderà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it