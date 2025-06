Il Picentia Short Film Festival al Magna Graecia Film Festival con una sezione dedicata ai nuovi talenti

alleanza che apre le porte a nuove visioni e storie innovative, celebrando il futuro del cinema italiano e internazionale.

Il Picentia Short Film Festival entra nel cuore del Magna Graecia Film Festival, una delle rassegne cinematografiche più seguite del Sud Italia, portando una selezione dei migliori cortometraggi firmati da giovani autori italiani e internazionali. Un'alleanza che conferma l'impegno condiviso da entrambe le manifestazioni: promuovere il talento emergente e costruire nuove opportunità per chi muove i primi passi nel mondo dell'audiovisivo. Una nuova sezione per i migliori esordi nel corto. La grande novità di questa edizione è l'introduzione di una sezione speciale interamente dedicata agli esordi nel cortometraggio.

Il Picentia Short Film Festival sbarca al Magna Graecia Film Festival, uno degli eventi più attesi del panorama cinematografico del Sud Italia

