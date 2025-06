Taremi cercato da tre club! L’Inter attende le prime offerte

Mehdi Taremi, attaccante di grande talento, sta attirando l’attenzione di tre club e l’Inter aspetta le prime offerte ufficiali. Dopo le partenze di Arnautovic e Correa, la rivoluzione nel reparto offensivo è già in corso: il primo acquisto, Ange-Yoan Bonny, è alle porte. Se anche Taremi dovesse lasciare, la dirigenza nerazzurra preparerà nuove strategie per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L' Inter vivrà una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Già Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno lasciato, adesso è in uscita anche Mehdi Taremi. Il primo acquisto sarà presto in arrivo, ossia Ange-Yoan Bonny. Qualora venga ceduto anche l'iraniano la dirigenza si muoverà poi per il quarto attaccante da dare a Cristian Chivu per la prossima stagione. La situazione di Taremi è molto delicata e nonostante la stagione clamorosamente negativa il giocatore ha attirato l'attenzione di diversi club.

