Il Manchester United fa un’offerta migliorata da £ 60 milioni per Mbeumo

Il Manchester United ha rilanciato con un'offerta migliorata da 163,60 milioni di euro per l'acquisto di Mbeumo, segnando un nuovo capitolo nel mercato dei trasferimenti estivi. L’operazione, confermata da 101 Great Goals, dimostra quanto i Red Devils siano determinati ad rafforzare la squadra. Resta da vedere se questa proposta sarà quella definitiva a convincere il Brentford. La corsa per il talento è appena iniziata!

Hojlund verso l’Inter? Offerta del Manchester United per una punta - per discutere delle mosse sul mercato, tra cui l’interesse concreto per Hojlund. Il giovane attaccante danese, al centro delle attenzioni nerazzurre, potrebbe presto cambiare sponda, con il Manchester United che si prepara a mettere sul tavolo un’offerta shock da 60 milioni di sterline.

Sancho-Napoli, il Manchester United vuole vendere! La situazione; Bryan Mbeumo Rifiuta l’Offerta Iniziale del Manchester United in un Drammatico Confronto; Viktor Gyökeres resiste mentre lo Sporting CP rifiuta l'offerta di 70 milioni di euro dell'Arsenal..

Manchester United punta su Moise Kean: pronta l’offerta shock per l’attaccante italiano - Il Manchester United sarebbe pronto a fare un offerta monstre per assicurarsi le prestazioni di Moise Kean in vista della prossima stagione. Da stadiosport.it

Manchester United, la Borsa scommette sul Qatar: ipotesi cessione per oltre 6 miliardi - Secondo quanto si apprende 7 giugno lo sceicco Jassim avrebbe presentato una quinta e ultima offerta migliorata di circa 6,3 miliardi di dollari per il controllo totale del Manchester United. Scrive corriere.it