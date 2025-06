Italia e Iran commercio immobile | ma Teheran acquista macchine per l?industria

L’Italia e l’Iran sono legati da un rapporto commerciale che si concentra principalmente su scambi di immobili, ma il cuore pulsante degli affari riguarda le macchine industriali. Nonostante le apparenti opportunità, Teheran si limita a consegne spot, senza impegni di lungo termine. In un contesto geopolitico complesso, altri mercati nel Golfo Persico offrono condizioni più favorevoli e prospettive più sicure per gli investitori italiani. È il momento di valutare con attenzione le strategie di espansione internazionale.

«L?Iran? Non ne vale la pena. Solo qualche consegna spot, ma non impegni di lungo periodo. Ci sono altri mercati più agevoli nel Golfo Persico, non vale la pena di impegnarsi in.

