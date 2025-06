Filip Stankovic saluta l’Inter | Non è un addio grazie di tutto!

Filip Stankovic scrive un emozionante saluto ai colori nerazzurri, con un grazie sincero per gli anni vissuti all’Inter. Dopo il recente riscatto da parte del Venezia, il giovane portiere si prepara a una nuova avventura in Laguna, lasciando alle spalle un capitolo importante della sua carriera. Un addio che non è solo un arrivederci, ma anche un ringraziamento per il percorso condiviso e le emozioni vissute.

Filip Stankovic è stato oggi riscattato dal Venezia per giocare il prossimo anno ancora nel club della laguna. Addio definitivo all’Inter e saluto su Instagram ai colori nerazzurri. ADDIO – Filip Stankovic è un nuovo giocatore del Venezia. Il club, nonostante la retrocessione all’ultima giornata contro la Juventus, ha voluto investire 2 milioni di euro sul portiere che tanto bene ha fatto fino al suo grave infortunio. Il figlio di Dejan ha conquistato la fiducia dell’ambiente e rimarrà perciò ancora al Venezia, anche se il controllo dell’ Inter non è del tutto concluso. I nerazzurri hanno il 50% sul futura rivendita dell’estremo difensore e potrebbero sfruttare questo vantaggio qualora volessero nel futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Filip Stankovic saluta l’Inter: «Non è un addio, grazie di tutto!»

