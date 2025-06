Coatti la salma è finalmente tornata in Italia E spuntano altri dettagli sui quattro arrestati

Dopo 78 giorni di attesa e mistero, la salma di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso in Colombia, è finalmente tornata a Ravenna. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sugli arresti dei quattro sospettati coinvolti nell’atroce delitto. Il caso si infittisce, svelando inquietanti retroscena che scuotono l’Italia e riaccendono l’interesse pubblico. Restate con noi per scoprire tutte le novità su questa drammatica vicenda.

Settantotto giorni. Tanti ne sono passati dall’omicidio, in Colombia, di Alessandro Coatti. E proprio lunedì 23, la salma del biologo 38enne ucciso e tagliato a pezzi nella città di Santa Marta è tornata in Italia. E precisamente a Ravenna. A precisarlo è una nota dell’Ambasciata d’Italia a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Coatti, la salma è finalmente tornata in Italia. E spuntano altri dettagli sui quattro arrestati

In questa notizia si parla di: italia - coatti - salma - tornata

Clamoroso in Italia, stop ai funerali: sequestrata la salma del sindaco, cosa sta succedendo - Clamoroso in Italia: i funerali dell'ex sindaco di Taranto, previsti per oggi alle 16:30, sono stati sospesi.

Claudio Amendola ha acceso la polemica nel giorno della presentazione del ritorno de "I Cesaroni", la nuova serie che tornerà in tv su Canale 5 venti anni dopo quella di enorme successo. All’Italian Global Series Festival di Rimini ad un certo punto si sono e Vai su Facebook

Coatti, la salma è finalmente tornata in Italia. E spuntano altri dettagli sui quattro arrestati; È arrivata a Ravenna la salma di Alessandro Coatti; Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma d.

Coatti, i killer sono quattro ventenni. Salma a Ravenna, nuova autopsia - Si tratta di Oswal Moisés Ospino Navarro, preso a Medellín; Isaac Enrique Márquez Charris, fermato nel comune di Arjona (Bolívar); ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Alessandro Coatti, è arrivata a Ravenna la salma del biologo ucciso in Colombia - Lo scienziato 38enne a inizio aprile è stato fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Da corrieredibologna.corriere.it