Tragico incidente a Catania | 18enne ferita ad un occhio da un colpo partito dall’arma del fidanzato

Non si è trattato di una pallottola vagante, né di un episodio di criminalità da strada. A colpire al volto una ragazza di 18 anni, lo scorso venerdì 20 giugno a Catania, sarebbe stato un colpo partito accidentalmente da un’arma che aveva in mano il fidanzato minorenne. Il colpo in casa durante la “fuitina”. I due giovani avevano da poco avviato una convivenza in un appartamento occupato abusivamente, nel quartiere Nesima. Un colpo partito per errore, forse durante un momento di gioco o incoscienza, che ha però cambiato per sempre il destino della ragazza, ora in gravi condizioni e con danni permanenti all’occhio sinistro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it