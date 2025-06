San Siro Sala diserta il Consiglio comunale sulle operazioni stadio e Lido svelati da La Notizia e Report

Il silenzio di Beppe Sala sul futuro di San Siro e del Lido di Milano alimenta dubbi e sospetti tra cittadini e addetti ai lavori. La sua assenza al Consiglio Comunale, proprio su temi così cruciali, solleva interrogativi sulla trasparenza e sulle decisioni che potrebbero cambiare il volto della città . Ma quali sono davvero le ragioni di questa fuga? E soprattutto, cosa si nasconde dietro questa scelta?

Non pervenuto. Il sindaco Beppe Sala diserta il Consiglio Comunale e non è una novitĂ . Anche l’ordine del giorno, avente ad oggetto le operazioni del Comune di Milano per la vendita dello stadio di San Siro e la privatizzazione della Piscina Lido, la sua presenza l’avrebbe richiesta eccome. Eppure, anche ieri, la poltrona del sindaco è rimasta malinconicamente vuota. Le rivelazioni de La Notizia e Report. E sì che di chiarimenti da dare ce n’erano parecchi, sia dopo gli scoop de La Notizia su stadio e Lido, sia dopo l’inchiesta – non certo tenera – trasmessa da Report sulla cessione del Meazza, seguita domenica sera da oltre 10 milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - San Siro, Sala diserta il Consiglio comunale sulle operazioni stadio e Lido svelati da La Notizia e Report

In questa notizia si parla di: notizia - siro - sala - diserta

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!» - In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

San Siro, Sala diserta il Consiglio comunale sulle operazioni stadio e Lido svelati da La Notizia e Report; Milano | San Siro - Storia infinita Stadio: nuovo impianto a lato del Meazza con nuove funzioni.

San Siro, Sala: 'E' evidente che non lo vuole più nessuno' - era che il nuovo stadio, se fatto nelle immediate vicinanze di San Siro, non poteva ... Secondo ansa.it

Sala: "Indagine su San Siro atto dovuto, non mi faccio condizionare" - La notizia (dell’apertura dell’indagine, ndr) è stata fatta uscire da chi ha presentato la ... Riporta adnkronos.com