Iran ' pronti a rispondere in caso di nuovi attacchi Usa'

L’Iran si mostra determinato e pronto a rispondere a qualsiasi futura aggressione degli Stati Uniti, dopo aver lanciato un attacco contro la più grande base militare di Washington in Qatar. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha sottolineato che questa mossa rappresenta una risposta legittima alle provocazioni americane, evidenziando come Teheran sia deciso a difendere la propria sovranità. La tensione tra le due potenze si intensifica, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

L'Iran è pronto a reagire a qualsiasi nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato stasera il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, dopo che Teheran ha lanciato un attacco contro la più grande base militare di Washington nella regione, in Qatar. "L' attacco missilistico iraniano alla base militare di Al-Udeid è stato una risposta alla palese aggressione americana contro l'integrità territoriale e la sovranità nazionale dell'Iran", ha dichiarato Araghchi, citato dal suo ministero, aggiungendo che Teheran "sarà pronta a rispondere di nuovo" a qualsiasi ulteriore attacco da parte di Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, 'pronti a rispondere in caso di nuovi attacchi Usa'

In questa notizia si parla di: iran - rispondere - pronti - caso

Guerra Israele-Iran, nuovo attacco Idf su Tabriz, Teheran: “Pronti a rispondere con 2mila missili”, Katz: “Se lo fate, brucerete” - Lo scontro tra Israele e Iran si infiamma con attacchi che colpiscono Tabriz, Hamedan e altre città strategiche, portando il conflitto a un livello senza precedenti.

Iran, l'ambasciatore all'Onu: "Usa complici di Israele, pronti a rispondere" Vai su X

"Ecco dove attaccheranno". Guerra, Iran pronto a rispondere al bombardamento Usa: "Conseguenze durissime". Il mondo ora trema davvero Vai su Facebook

Iran, 'pronti a rispondere in caso di nuovi attacchi Usa'; Iran, 'pronti a rispondere in caso di nuovi attacchi Usa'; Guerra Israele-Iran, giorno undici: ministro iraniano Araghchi da Putin. Gli israeliani attaccano la prigione di Evin e il quartier generale dei Pasdaran.

Iran, 'pronti a rispondere in caso di nuovi attacchi Usa' - L'Iran è pronto a reagire a qualsiasi nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato stasera il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, dopo che Teheran ha lanciato un attacco contro la più gra ... Secondo ansa.it

Guerra Israele-Iran, l’Italia pronta: Tajani spiega la risposta concreta del governo - La tensione tra Israele e Iran spinge l’Italia a strategie di prevenzione e diplomazia, con l’obiettivo di garantire stabilità politica ed energetica in una fase di grande instabilità regionale. Come scrive notizie.it