Supplenze GPS 2025 26 | in calo i posti disponibili per i docenti precari

Le prospettive per i docenti precari si fanno sempre più incerte: le supplenze GPS 2025-26 registrano una significativa riduzione di posti disponibili. Mentre nuove norme e concorsi puntano a stabilizzare il personale, l’effetto sul territorio varia, lasciando molti insegnanti in attesa di risposte certe. Scopri quali cambiamenti attendono i precari e come navigare questa fase di transizione nel mondo dell’istruzione.

Le prossime supplenze da GPS per il 2025 e 2026 vedranno una forte riduzione di posti disponibili. Le numerose assunzioni dai concorsi PNRR e le nuove norme sul reclutamento mirano a contrastare la precarietà, ma con effetti diversi sul territorio nazionale. Meno posti disponibili per le supplenze da Gps Le procedure concorsuali accelerate, legate al . Supplenze GPS 202526: in calo i posti disponibili per i docenti precari . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

