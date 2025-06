Calciomercato Juve accordo trovato con il Nottingham Forest per la cessione di Weah e Mbangula! Cosa manca per la chiusura dell’affare | ultime

La Juventus ha fatto un passo importante nel calciomercato, trovando un accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Weah e Mbangula. Tuttavia, prima di poter ufficializzare le operazioni, bisogna definire gli ultimi dettagli con i giocatori. La strada è tracciata: manca solo il via libera finale da parte loro per chiudere definitivamente l’affare e rinforzare il futuro bianconero.

Calciomercato Juve, accordo trovato con il Nottingham Forest per la doppia cessione: tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il calciomercato Juve avrebbe trovato l’accordo contro il Nottingham Forest per le cessioni di Mbangula e Weah. Ora manca l’accordo con i due giocatori per chiudere la trattativa. PAROLE – «Juventus e Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per Timothy Weah e Samuel Mbangula. Il club inglese è al lavoro per trovare un’intesa sul contratto con i due calciatori». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, accordo trovato con il Nottingham Forest per la cessione di Weah e Mbangula! Cosa manca per la chiusura dell’affare: ultime

In questa notizia si parla di: juve - accordo - trovato - nottingham

Dalla Juve all’Inter, accordo trovato: Marotta piazza il nuovo colpo - Dalla Juventus all'Inter, un altro ex bianconero trova casa tra le fila nerazzurre. Beppe Marotta, presidente dell'Inter, continua a sorprendere con un nuovo colpo sul mercato, consolidando la sua strategia vincente.

Juventus fc Vai su Facebook

David, accordo trovato tra la Juve e l'entourage. Occhio però alla concorrenza; L'elegantissimo Segundo Castillo non è più l'allenatore del Barcellona in Ecuador; Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve.

Sky - Juventus-Nottingham Forest, trattativa per Mbangula e Weah - Il Nottingham Forest prova il doppio colpo dalla Juventus: non solo Samuel Mbangula, nel mirino c`è anche Timothy Weah e la trattativa è ... Riporta msn.com

Juventus-Nottingham, per Weah e Mbangula contatti in corso: trattativa nel vivo - Il club inglese mira a una doppia operazione con i bianconeri per Weah e Mbangula: contatti in corso tra i due club e trattative nel vivo per entrambi i giocatori ... Scrive sport.sky.it