Wall Street chiude in rialzo DJ +0,89% dopo inatteso crollo petrolio

Wall Street chiude in forte rialzo, con il Dow Jones che guadagna lo 0,89%, sorprendendo gli analisti dopo l'inatteso crollo del petrolio. La giornata è stata segnata da una volatilità estrema, tra cali in Asia ed Europa e oscillazioni di mercato, innescate dall’attacco statunitense agli impianti di arricchimento dell’uranio. In un contesto così incerto, i mercati hanno comunque trovato la forza di risalire, sottolineando come gli eventi geopolitici continuino a influenzare profondamente gli investimenti globali.

Roma, 23 giu. (askanews) – Chiusura in rialzo con un rafforzamento sul finale a Wall Street, al termine di una giornata iniziata con cali delle Borse in Asia ed Europa e proseguita con dinamiche altalenanti, in un quadro di volatilitĂ . E con un clamoroso crollo dei prezzi del petrolio, dopo le impennate viste in mattinata, alla riapertura a seguito dell’attacco che venerdì gli Usa hanno lanciato contro gli impianti di arricchimento dell’uranio in Iran. A fine contrattazione il Dow Jones segna piĂą 0,89%, l’S&P 500 piĂą 0,96% e il Nasdaq piĂą 0,94%. Torna a calare il dollaro, che stamattina era risalito, e l’euro in serata risale a 1,1577 sul biglietto verde. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

