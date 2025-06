L’ex hotel diventa un residence universitario | nuova vita per lo storico edificio

L’ex Hotel Corte Estense, simbolo storico nel cuore di Ferrara, si trasforma in un vivace residence universitario, dando nuova vita a un edificio di pregio. A pochi passi dal Duomo e dal Castello, questa rinascita rappresenta un’opportunità unica per studenti e residenti di immergersi nel patrimonio culturale della città. Un’evoluzione che unisce tradizione e innovazione, rendendo ancora più vibrante la vita cittadina e contribuendo al futuro di Ferrara.

Nuova vita in gestazione per uno degli edifici storici del cuore di Ferrara. L’ex Hotel Corte Estense, quattro stelle, al civico 4A di via Correggiari e a pochi passi dal Duomo e dal Castello, è pronto a rinascere: non più come struttura ricettiva per turisti, ma come studentato universitario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - L’ex hotel diventa un residence universitario: nuova vita per lo storico edificio

