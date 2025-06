Dall' Iran in salvo in Italia mamma con figlio di 18 mesi a Tgcom24 | Qui tornati a una vita normale

Dall'Iran in salvo in Italia, una mamma con il suo piccolo di 18 mesi ha ritrovato la pace a Parma. Dopo giorni di paura senza rifugi e sirene d’allerta, l’architetto Fatemeh Sakhtemani, 36 anni, ha potuto finalmente riabbracciare il marito, tornando a rivedere una vita normale. La loro storia toccante ci ricorda quanto la speranza e la solidarietà siano fondamentali in momenti di crisi.

L'architetto 36enne Fatemeh Sakhtemani ha riabbracciato il marito a Parma dopo giorni di paura senza rifugi e senza sirene d'allerta nel corso di un viaggio che si è trasformato all'improvviso in un incubo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dall'Iran in salvo in Italia, mamma con figlio di 18 mesi a Tgcom24: "Qui tornati a una vita normale"

