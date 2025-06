Mondiale per Club passano tre ex Napoli | saranno agli ottavi di finale

Il Mondiale per Club si conferma un palcoscenico di emozioni e sorprese, con tre ex Napoli pronti a sfidarsi agli ottavi di finale. Le squadre sudamericane stanno rubando la scena, rendendo questa competizione più spettacolare che mai. Questa sera arrivano i primi verdetti dal Gruppo A, iniziando così a delineare il fututo di una sfida appassionante, in cui passato e presente si incontrano in un crescendo di suspence e passione.

Gioia per tre ex Napoli al Mondiale per Club: giocheranno gli ottavi di finale della competizione. Il Mondiale per Club si sta rivelando una competizione più spettacolare di quanto si poteva pensare. Invece, sta regalando diverse sorprese, con le squadre sudamericane che spesso hanno rubato la scena sorprendentemente alle squadre europee. Questa sera sono arrivati i primi verdetti della competizione dal Gruppo A, iniziando così a delineare il tabellone della fase ad eliminazione diretta. Mondiale per Club, avanzano tre ex Napoli. Passno così agli ottavi di finale il Paris Saint-Germain e il Botafogo, mentre abbandona clamorosamente la competizione l’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mondiale per Club, passano tre ex Napoli: saranno agli ottavi di finale

In questa notizia si parla di: mondiale - club - napoli - agli

Calciomercato Napoli, De Bruyne non parteperà al Mondiale per Club. Le motivazioni del belga - Kevin De Bruyne non partirà con il Manchester City al Mondiale per Club, annunciando che non parteciperà al torneo.

Te scherzi, ma non lo escluderei. Può essere rimasto a Napoli per complicare agli azzurri l’eventuale arrivo del nuovo e va alla Juve dopo il mondiale del club. La permanenza di Tudor è tutt’altro che scontata. Vai su X

L'ex giocatore di Napoli e Avellino ha parlato del colpo messo a segno dal club di De Laurentiis, in sordina agli occhi della stampa nordista. Un'operazione, definita, di portata mondiale. C'è chi vorrebbe dargli addirittura la numero 10... ma questa è un'altra sto Vai su Facebook

Perché la Juventus è al Mondiale per Club e non ci sono Napoli, Milan, Roma o Atalanta; Mondiale per Club, l'Inter si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni; Mondiale per club 2025: Milan fuori, la Juve gufa Napoli e Lazio.

Mondiale per club, Psg agli ottavi: 2-0 ai Seattle Sounders, Kvara di fortuna e Hakimi, Donnarumma e Ruiz rischiano la frittata - 0 ai Seattle Sounders: a segno Kvara e Hakimi, rischio di incontrare Messi ... Lo riporta sport.virgilio.it

MONDIALE PER CLUB - Atletico Madrid-Botafogo 1-0, spagnoli eliminati: non basta il gol di Griezmann - Il Botafogo si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pur perdendo 0- Riporta napolimagazine.com