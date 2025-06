Israele-Iran Trump annuncia il cessate il fuoco | Sarà completo e totale

In un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri mediorientali, Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco completo e totale tra Israele e Iran. Dopo mesi di tensioni e confronti, le parti si preparano a mettere fine alle ostilità , segnando un potenziale punto di svolta nella regione. Resta da vedere se questo accordo porterà stabilità duratura o aprirà nuove sfide geopolitiche. La pace sembra finalmente possibile?

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran.  "È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso),

