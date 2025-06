Caldo oggi allerta arancione in 7 città per le alte temperature

L’afa si fa sentire e mette a rischio le fasce più deboli. Oggi, sette città italiane sono sotto allerta arancione, segnalando condizioni estreme che richiedono attenzione e precauzioni. È fondamentale restare informati e adottare misure per proteggere sé stessi e i propri cari da questa escalation di calore. La prevenzione diventa la nostra arma migliore contro le insidie di un'estate sempre più intensa.

(Adnkronos) – Inizio di settimana in crescendo per le ondate di calore. Oggi è previsto bollino arancione in 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. L'allerta è di livello 2 e indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili. "Le ondate di calore – si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

