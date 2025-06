La Corte Suprema sblocca le deportazioni | via libera ai rimpatri forzati voluti da Trump

La Corte Suprema dà il via libera ai rimpatri forzati, confermando la linea dura sull’immigrazione voluta dall’ex presidente Trump. Questa decisione segna un punto di svolta, con potenziali conseguenze immediate su decine di casi pendenti e sulla politica migratoria degli Stati Uniti. Un’importante vittoria che potrebbe ridefinire i confini tra legge e immigrazione nel paese, aprendo nuovi scenari da monitorare attentamente.

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi - La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minoredi espellere migranti verso Paesi Terzi. Scrive ansa.it