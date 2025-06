Conceicao Juve ecco la prima mossa per trattenerlo a Torino! Inviata quest’offerta al Porto | la risposta dei portoghesi C’è un segnale importante

La Juventus si muove con decisione nel calciomercato: ecco la prima mossa per trattenere Francisco Conceicao a Torino. La società bianconera ha presentato un’offerta ufficiale al Porto, segnando un passo importante nella trattativa. Il talento portoghese sta attirando l’attenzione di molti, ma la risposta dei Dragoes potrebbe cambiare gli equilibri. Resta da capire come evolverà questa sfida tra Juventus e Porto, un duello che promette scintille.

Conceicao Juve, ecco la prima mossa per trattenerlo a Torino: tutti i dettagli sul talento portoghese. Il calciomercato Juventus ha mosso il primo passo concreto per Francisco Conceicao. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Di Marzio, è stata presentata un’offerta ufficiale al Porto per il riscatto dell’esterno portoghese. L’offerta non ha ancora convinto il club portoghese, che ha alzato le pretese rispetto a quanto messo sul tavolo dai dirigenti bianconeri. La Juve ha infatti provato a chiudere al di sotto dei 30 milioni, cifra considerata troppo bassa dai lusitani. È comunque un segnale da parte dei bianconeri di voler trattenere il portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Š Juventusnews24.com - Conceicao Juve, ecco la prima mossa per trattenerlo a Torino! Inviata quest’offerta al Porto: la risposta dei portoghesi. C’è un segnale importante

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - La Juventus si prepara a un'estate calda sul fronte del calciomercato! Secondo Ciro Venerato, la società bianconera ha presentato un'offerta da 80 milioni di euro al Napoli per il talentuoso attaccante Victor Osimhen.

