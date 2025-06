Milan caccia al sostituto di Theo Hernandez | Zinchenko ipotesi viva i nomi sulla lista di Tare

Il Milan si prepara a salutare Theo Hernandez e guarda con attenzione al mercato per trovare un degno sostituto. Tra le ipotesi più calde c’è Zinchenko, ma la lista di Tare apre a diversi nomi interessanti. La sfida ora è individuare il profilo giusto per rafforzare la difesa rossonera e mantenere alta la competitività in campionato e in Europa. La caccia al nuovo terzino è ufficialmente aperta: ecco gli scenari più probabili.

L`addio di Theo Hernandez è sempre più vicino, il Milan guarda al futuro: è caccia a un nuovo terzino sinistro. La trattativa per la cessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - caccia - theo - hernandez

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Speranze ancora intatte per la #Juve? Il rischio di vedere il #Milan e Theo #Hernandez arrivare a quel punto è concreto Vai su Facebook

Il #Milan a caccia di un nuovo terzino titolare I rossoneri sono sulle tracce di Destiny #Udogie. Il Tottenham spara alto, almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino! La situazione Vai su X

Milan, caccia al sostituto di Theo Hernandez: Zinchenko ipotesi viva, i nomi sulla lista di Tare; Milan, Allegri caccia Theo Hernandez: indiscrezioni-choc | .it; Theo Hernandez, l'Atletico Madrid alza l'offerta ma non basta: il Milan prende due terzini | CM.IT.

Milan, caccia al sostituto di Theo Hernandez: Zinchenko ipotesi viva, i nomi sulla lista di Tare - L`addio di Theo Hernandez è sempre più vicino, il Milan guarda al futuro: è caccia a un nuovo terzino sinistro. Scrive calciomercato.com

Theo Hernandez ha detto addio, il Milan prende subito il sostituto - Le ultime sul futuro del terzino sinistro che dovrà prendere il posto del giocatore francese, destinato a trasferirsi in Arabia Saudita ... Riporta calciomercato.it