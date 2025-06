Alonso i kart e lo sfottò alla Juve

Gaffe di Fernando Alonso: il pilota dell’Aston Martin ha pubblicato una stories nella quale si vede una pista di kart (all'interno del suo museo a Oviedo) e come colonna sonora il celebre brano dei Ricchi e Poveri, "Sarà perché ti amo". Non la versione originale, però, ma quella che i tifosi avversari utilizzano contro la Juventus: "Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino", le parole del testo modificato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alonso, i kart e lo sfottò alla Juve

