Ma gli Dei ascolteranno i maschi guerrieri?

In un mondo in cui i conflitti sembrano alimentare le fiamme divine, si domanda se davvero gli dei ascoltino le suppliche dei maschi guerrieri. Da Khamenei a Trump, figure di potere invocano un intervento superiore per giustificare azioni e credenze. Ma è la forza delle loro parole o il desiderio di controllare il destino che li spinge? La risposta potrebbe risiedere più nelle nostre convinzioni che nei cieli sopra di noi.

Non è solo l’ayatollah Khamenei, sepolto in un bunker, a invocare il suo Dio. Anche Trump è sicuro di essere stato salvato da un Dio quando un proiettile lo ha . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ma gli Dei ascolteranno i maschi guerrieri?

