Can Yaman ha una nuova fiamma? Chi è Sara Bluma | l’abbraccio misterioso che fa sognare i fan

Il gossip infuoca il mondo dello spettacolo: Can Yaman, il celebre attore turco amatissimo in Italia, potrebbe aver trovato una nuova fiamma. Dopo un’immagine che lo immortala in un abbraccio affettuoso con Sara Bluma, DJ e producer di talento, i fan si chiedono se tra i due sia nato qualcosa di speciale. L'abbraccio misterioso ha acceso le speranze e i sogni di molti. Ma chi è davvero Sara Bluma?

Can Yaman e Sara Bluma: nuovo amore all’orizzonte? Negli ultimi giorni il gossip si è acceso attorno alla figura di Can Yaman, attore turco tra i piĂą amati dal pubblico italiano, dopo che una foto “compromettente” lo ha ritratto in atteggiamenti affettuosi con una giovane ragazza dai capelli scuri durante una serata in discoteca. La donna immortalata nell’abbraccio dell’attore è Sara Bluma, nome d’arte di Sara Chichani, dj e producer di origini algerine attiva da anni nel panorama della musica elettronica europea. Chi è Sara Bluma?. Classe 1996, Sara Bluma è un’artista dallo stile deciso, creativo e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Can Yaman ha una nuova fiamma? Chi è Sara Bluma: l’abbraccio misterioso che fa sognare i fan

