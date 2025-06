Morto sul lavoro | le lacrime per Adriano esempio e guida per tanti ragazzi

La tragedia di Adriano Mazzelli, morto investito da una lastra di marmo nella cava di Botticino, ha scosso profondamente la comunità e i tanti giovani che lo conoscevano. La sua storia è un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza sul lavoro e del valore di ogni vita umana. In questo articolo, esploreremo le circostanze di questa tragedia e le lezioni che possiamo trarne per prevenire simili incidenti in futuro.

Travolto da una lastra di marmo mentre lavorava in una cava di Botticino, come faceva ogni giorno da anni per conto dell’azienda Martinelli, di cui era dipendente. Così è morto Adriano Mazzelli, 53 anni, nella mattinata di lunedì 23 giugno. Durante le operazioni di estrazione, un blocco di marmo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Morto sul lavoro: le lacrime per Adriano, esempio e guida per tanti ragazzi

