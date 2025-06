Jet privati e yacht giganti | Bezos paghi più tasse

In un mondo dove il lusso sfrenato si intreccia con questioni di giustizia fiscale, Greenpeace non ha esitato a inviare un messaggio forte e chiaro a Jeff Bezos, puntando i riflettori su jet privati e yacht giganti. Un gesto simbolico che invita a riflettere sulle disparità economiche e sull'importanza di una tassazione equa. Ma qual è davvero la risposta dell'oligarchia a queste richieste?

Davvero una bella cartolina con tanti saluti da Venezia, quella che Greenpeace ha spedito a Jeff Bezos per il suo matrimonio. Una dozzina di attiviste e di attivisti dell’associazione ambientalista . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Jet privati e yacht giganti: «Bezos paghi più tasse»

