Autovettura in fiamme sulla A16 intervengono i Vigili del Fuoco

Un episodio spettacolare e allarmante si è verificato oggi sulla A16: un’autovettura in fiamme ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Avellino. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta come il coordinamento tra emergenza e sicurezza sia essenziale per proteggere i cittadini. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda.

AVELLINO — In data odierna, 23 giugno 2025, alle ore 19:50 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Bari, in direzione Bari, poco prima del casello di Avellino Ovest, a seguito della richiesta di intervento da parte della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Autovettura in fiamme sulla A16, intervengono i Vigili del Fuoco

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - autovettura - fiamme

Auto in fiamme sulla Fondo Valle Vitulanese: carabinieri e vigili del fuoco sul posto - Mercoledì sera, sulla Fondo Valle Vitulanese, una Fiat Panda in viaggio da Benevento a Foglianise è improvvisamente esplosa in fiamme.

Autovettura in fiamme su Ponte San Ferdinando a Teramo. Illeso il conducente. Sul posto vigili del fuoco, Polizia di Stato e vigile ecologico del Comune, Vincenzo Calvarese. Terzo episodio consecutivo, in pochi giorni, di incendio di un veicolo per autocombu Vai su Facebook

Autovettura in fiamme sulla A16, intervengono i Vigili del Fuoco; Auto in fiamme in BreBeMi, l'intervento dei Vigili del Fuoco; Auto in fiamme vicino all’istituto Cardarelli di Tarquinia: intervento dei vigili del fuoco.

Auto in fiamme sulla A16, nessun ferito: intervento dei Vigili del Fuoco ad Avellino Ovest - I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Bari, in direzione Bari, poco prima del casello di Avellino Ovest, per un incendio che ha coinvolto un’autovettur ... Riporta irpiniaoggi.it

Auto in fiamme vicino all’istituto Cardarelli di Tarquinia: intervento dei vigili del fuoco - TARQUINIA – Attimi di paura stamane alla zona artigianale di Tarquinia dove una macchina ha preso fuoco mentre era ferma nel parcheggio situato a ridosso dell’istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ... Secondo civonline.it