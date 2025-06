L’Iran colpisce le basi Usa in Medio Oriente in piena escalation Meloni scagiona ancora Trump e Netanyahu

L’escalation tra Iran e basi USA in Medio Oriente sta infiammando lo scenario globale, mentre Meloni evita di citare Trump e Netanyahu, concentrandosi sugli sviluppi regionali. La tensione si intensifica, e il mondo osserva con apprensione le mosse di potenze e alleanze. In questo contesto, le dichiarazioni italiane si inseriscono in una delicate dinamica diplomatica che potrebbe plasmare il futuro del Medio Oriente. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa crisi?

Nelle sue lunghe comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni non ha nominato mai il suo amico, Donald Trump. Si è limitata genericamente a far riferimento all'attacco sferrato dagli Stati Uniti all'Iran nel fine settimana spiegando che "il Consiglio europeo si concentrerà sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente, a partire dalla crisi che coinvolge Israele e Iran, aggravatasi in queste ultime ore, a seguito dell'attacco statunitense a tre siti nucleari iraniani". Ma non può bastare. Giorgia difende il suo amico Trump. Glielo hanno fatto notare il segretario di Più Europa Riccardo Magi prima: "Davvero Meloni vuole prendere in giro gli italiani nascondendo le responsabilità del suo principale alleato, con cui il nostro governo vanta di avere una relazione privilegiata?".

A Riad Trump disegna il suo Medio Oriente e apre a turchi e Iran - A Riad, Trump delinea la sua visione per il Medio Oriente, invitando turchi e iraniani al dialogo. "Non impartiremo più lezioni su come vivere", afferma il presidente, mentre cerca di includere l’Arabia Saudita negli Accordi di Abramo e annuncia la revoca delle sanzioni alla Siria.

MEDIO ORIENTE | L'Iran risponde a Trump, missili sulla base in Qatar #ANSA Vai su X

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/rubio-cina-pressioni-sull-iran-contro-chiusura-stretto-hormuz-trump-danni-monumentali-siti-nucleari-iraniani-AHVnexMB #MedioOriente #Israele #Iran Vai su Facebook

Medio Oriente, Idf: 100 bombe in due ore su Teheran. La città coperta da fumo. L'Iran: '500 morti e oltre 3000 feriti dal 13 giugno' LA DIRETTA; Missili iraniani contro base Usa in Qatar. Teheran: messaggio chiaro, nessun attacco senza risposta - Il Ministro Crosetto:I militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro; Medio Oriente, Iran attacca base Usa in Qatar: le reazioni internazionali, da Meloni a Trump.

Media, Trump non risponderà all'attacco dell'Iran - Donald Trump non prevede rispondere con un altro intervento militare contro l'Iran dopo il suo attacco "fallito" contro una base americana in Qatar. Da ansa.it

Iran bombarda le basi Usa in Medio Oriente e manda un messaggio a Trump: "Nessun attacco senza risposta" - Iran colpisce base Usa in Qatar e manda messaggio a Trump, il presidente americano ringrazia Teheran per aver avvertito dell'attacco ... Scrive virgilio.it