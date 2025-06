Era il colpo perfetto per Conte | il Bologna spara alto | Fumata nerissima

Era il colpo perfetto per Conte, ma il Bologna spara alto e la fumata è nerissima. L'incontro tra Napoli e rossoblù, prevista come occasione di sblocco, si è tramutato in un muro invalicabile, lasciando le ambizioni azzurre sulla soglia del fallimento. Una dichiarazione dei dirigenti bolognesi ha gelato ogni speranza, costringendo Manna a ritirarsi improvvisamente. Le attese erano alte, ma la realtà si è rivelata crudele. L’attesa ora si sposta su nuovi scenari da scrivere.

Un incontro che doveva sbloccare il mercato si è trasformato in un muro invalicabile. Il vertice tra Napoli e Bologna non ha dato i frutti sperati, anzi. Una frase lapidaria dei dirigenti rossoblù ha gelato le ambizioni azzurre, costringendo Manna a una brusca ritirata strategica. Le aspettative erano alte, ma la realtà è stata brutale. L'incontro avvenuto oggi tra il Napoli e il Bologna per discutere dei trasferimenti di Sam Beukema e Dan Ndoye si è concluso con una fumata nerissima. Secondo quanto riportato dal giornalista RAI Ciro Venerato, il vertice non è stato solo "non positivo", ma si è chiuso con una distanza abissale tra le parti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Era il colpo perfetto per Conte: il Bologna spara alto | Fumata nerissima

In questa notizia si parla di: bologna - fumata - nerissima - colpo

Mercato Juve, fumata nera per quel colpo in difesa: il Bayern Monaco coglie tutti di sorpresa e si aggiudica il giocatore! Tutti i dettagli di un accordo quasi ufficiale - Fumata nera per la Juventus nel mercato: il colpo in difesa sfuma. Il Bayern Monaco sorprende tutti, assicurandosi un giocatore che i bianconeri desideravano.

Serie A: colpo Bologna, Lazio battuta - 2) di fronte ad una squadra sempre più ai vertici della graduatoria stavolta con un successo in rimonta. Secondo rainews.it

Bologna, tenta il colpo in farmacia e scappa: arrestato - È andata male al rapinatore che ieri ha tentato il colpo alla farmacia Lloyds in via Barbieri, nella periferia di Bologna. Da ilrestodelcarlino.it