Ripavimentazione notturna lungo l' A13 chiude un tratto e un' area di servizio

Lavori di ripavimentazione notturna lungo l'A13 richiedono la chiusura temporanea di un tratto e di un'area di servizio, per garantire interventi sicuri ed efficaci. Autostrade per l’Italia ha programmato questa operazione tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova, dalle 21 di martedì 24 giugno alle 5 di mercoledì 25. È fondamentale pianificare i viaggi in anticipo, evitando disagi e garantendo la sicurezza di tutti gli utenti sulla strada.

Al fine di consentire l'esecuzione di lavori notturni di ripavimentazione lungo l'autostrada A13 Bologna, a cura di Autostrade per l'Italia, è prevista la chiusura del tratto compreso fra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova, dalle 21 di martedì 24 giugno alle 5 di mercoledì 25.

