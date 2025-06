Donnarumma | Gattuso ct? Sono contento l' ho sentito due volte e

Le parole di Gianluigi Donnarumma al termine della sfida tra Seattle Sounders e PSG risuonano di entusiasmo e speranza. Il portiere, entusiasta del nuovo ruolo di Gennaro Gattuso come ct della Nazionale, esprime fiducia e motivazione, auspicando grandi successi futuri. È il segnale di un percorso promettente che alimenta l’ottimismo dei tifosi e degli appassionati di calcio. La strada verso traguardi importanti sembra aperta, e tutto indica che sarà un capitolo da ricordare.

Le parole di Gianluigi Donnarumma, al termine di Seattle Sounders-Psg 0-2, sul nuovo ct della Nazionale Gennaro Gattuso: "Sono contentissimo, l'ho sentito un paio di volte: è molto motivato, speriamo di fare grandi cose insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Donnarumma: "Gattuso ct? Sono contento, l'ho sentito due volte e..."

In questa notizia si parla di: donnarumma - gattuso - sono - sentito

PSG Inter, Dida: «Non so cosa succederà , ma sono forti entrambe! Donnarumma? L’ho sentito, vuole vincerla…» - Nel prendere parola sulla finale di Champions League del 31 maggio tra PSG e Inter, l’ex portiere Nelson Dida evidenzia la forza di entrambe le squadre.

“Ho sentito 35 giocatori in questi giorni, tra questi anche Chiesa. Gli ho detto di giocare con continuità . È stato fuori un po’ di tempo, lui come altri. Ma è uno di quelli che può dare una mano. Se si fanno le cose bene in campo, le porte della Nazionale sono a Vai su Facebook

Donnarumma: Gattuso ct? Sono contento, l'ho sentito due volte e...; Mondiale per Club, Donnarumma rinnovo vicino intanto felice per Gattuso, è carichissimo; Psg, futuro Donnarumma ormai deciso e il portiere esulta per Gattuso in azzurro.

Le dichiarazioni di Donnarumma: «Gattuso? È un grande, molto motivato. Speriamo di fare grandi cose insieme» - Speriamo di fare grandi cose insieme»: Gigio Donnarumma commenta così al Corriere della Sera la scelta di Rino Gattuso come nuovo ct della Naz ... Scrive msn.com

Psg, futuro Donnarumma ormai deciso e il portiere esulta per Gattuso in azzurro - Si va verso il prolungamento del contratto con i francesi del Psg campioni d'Europa, intanto Gigio Donnarumma saluta con gioia l'avvento del nuovo ct della Nazionale Gattuso ... Lo riporta sport.virgilio.it