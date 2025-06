Cambio di regime perché no? Trump usa le parole proibite

In un contesto di tensioni crescenti in Medio Oriente, il cambio di regime diventa un tema sempre più caldo. Quando l’Iran ha lanciato missili verso il Qatar e l’Iraq, Donald Trump era già in prima linea nella Situation Room, pronto a rispondere. Ma perché, in questa complessa partita geopolitica, si evita di usare parole come "cambio di regime"? La risposta svela molte delle dinamiche e delle strategie dietro le quinte.

Quando l'Iran ha lanciato almeno 10 missili verso il Qatar e almeno uno verso l'Iraq, il presidente Donald Trump era già nella Situation Room

Siria, Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni, in cambio “firma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele” - VIDEO - In un incontro storico a Riad, Donald Trump si schiera con il regime di al-Jolani, presidente ad interim della Siria, revocando sanzioni in cambio di accordi di normalizzazione con Israele.

Attaccare l’Iran? Forse, può darsi, vedremo. Come sbarrargli la strada verso il nucleare? «Un’idea ce l’ho, ma le cose cambiano rapidamente». Un cambio di regime a Teheran? Perché no, potrebbe accadere. Parole e pensieri di Donald Trump, ovviamente. Vai su Facebook

Donald Trump è pronto a unirsi alla guerra all’Iran Le parole del presidente Usa lasciano pochi dubbi E Israele vuole il «cambio di regime» Nella regione ci sono i caccia F-22, F-35 e anche i B-2 capaci di trasportare le bombe bunker buster @michelegiorgio Vai su X

