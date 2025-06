Calciomercato Roma due squadre su Baldanzi! Il trequartista interessa e può salutare la Capitale

Calciomercato Roma: due squadre si contendono Baldanzi! Il talentuoso trequartista, classe 2003, potrebbe lasciare la Capitale dopo un anno e mezzo di avventure. Con il suo futuro ancora incerto, la corsa al suo talento entra nel vivo: sarĂ lui a scegliere la prossima tappa della sua promettente carriera? Restate con noi per scoprire le ultime novitĂ di questa intrigante vicenda di mercato.

Il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe non essere con la maglia della Roma. Il giovane trequartista classe 2003, arrivato nella Capitale un anno e mezzo fa, è al centro di riflessioni e trattative in vista del calciomercato estivo.

Il trequartista classe 2003 sarà sottoposto a esami nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio. Vai su Facebook

