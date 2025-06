Ex Milan Montolivo | Gattuso? Gli chiederei perchè si è comportato cosi con me

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan e attuale opinionista di Sky Sport, ha deciso di fare chiarezza sulle dinamiche recenti che hanno coinvolto il club. Con la sua esperienza e passione, ha riflettuto sul comportamento di alcuni protagonisti e sui motivi dietro certe scelte. Ma cosa avrebbe detto Montolivo a livello personale? E come avrebbe spiegato le sue emozioni in quei momenti difficili?

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan e ora opinionista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Sky per parlare dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Montolivo: “Gattuso? Gli chiederei perchè si è comportato cosi con me”

In questa notizia si parla di: milan - montolivo - gattuso - chiederei

Ex Milan, bordata di Montolivo: “Gattuso non gode della mia stima ma …” - Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, non ha risparmiato parole dure nei confronti di Gennaro Gattuso, suscitando discussioni tra i tifosi.

Gattuso CT dell’Italia? L’imbarazzo a Sky di Riccardo Montolivo ”Diciamo che non è una persona che gode della mia stima. Però mi auguro che possa fare bene sulla panchina della Nazionale perché non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mon Vai su Facebook

Montolivo: “A Firenze i ricordi più belli, a Milano c’era tanta confusione”. Poi il commento sul rapporto con Gattuso; Montolivo: Meglio il Milan o la Fiorentina? Io a Milano ho vissuto anni complicati..; Gattuso, duro attacco in diretta da Montolivo: Non gode della mia stima...: i retroscena.

Perchè Montolivo ce l'ha con Gattuso? Ecco cosa accadde quando erano al Milan - Nel biennio 2017/2019 Ringhio guidò la formazione rossonera e una delle prime scelte che prese fu quella di mettere ai margini del progetto Montolivo. Da tag24.it

Gattuso, duro attacco in diretta da Montolivo: "Non gode della mia stima...": i retroscena - A Sky l'ex capitano del Milan è onesto sui suoi rapporti con il futuro ct: "Non andare al Mondiale per la terza volta sarebbe drammatico" ... Si legge su msn.com