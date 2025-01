Cityrumors.it - Niente più triangolo in automobile: introdotta la torcia digitale obbligatoria

Scordatevi ild’emergenza per le automobili, la novità è rappresentata dallache sarà a breveIldell’, messo in dotazione in ogni vettura, è uno strumento sottovalutato, ma essenziale per garantire la sicurezza in strada, davanti a delle situazioni di emergenza. Viene utilizzato di solito per per segnalare la presenza agli altri automobilisti quando il proprio veicolo fermo in condizioni che possono rivelarsi pericolose per la circolazione.piùinla– Cityrumors.itÈ il caso, quindi, di guasti, incidenti o situazioni che obbligano il veicolo a fermarsi in una posizione pericolosa. In tal senso, il Codice della Strada sottolinea la sua importanza, spiegando che ilè obbligatorio in caso di sosta forzata su strade extraurbane e autostrade.