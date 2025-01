Ilfoglio.it - Il grande assurdo del tornaconto personale di Netanyahu

Questa idea chefaccia quello che fa per, per restare al potere, è diventata un incubo culturale, una specie di bizzarro refuso della mente da cui sono affetti così tanti nel mondo da far dubitare che esista ancora una comprensione elementare della politica e della storia, e del loro funzionamento. Incubo, perché il teorema è elementare, primitivo, sghembo. Non passerebbe un esame qualsiasi di logica matematica, fallisce nell’enunciato, nella dimostrazione, nell’ipotesi e nella tesi, e palesemente non raggiunge la condizione sufficiente né la condizione necessaria per il verificarsi di quanto predica. Insomma,è una sciocchezza spesso in bocca o nella penna di persone normalmente intelligenti, informate, anche colte, che si fanno trasportare vuoi dalla passione vuoi dalla faziosità vuoi dall’antipatia e lasciano che le loro parole strabordino nell’irrealtà.