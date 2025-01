Sport.quotidiano.net - Gineitis riacciuffa la Viola: 1-1 tra Fiorentina e Torino

Firenze, 19 gennaio 2025 – Non si arresta la crisi dellache esce subissata dai fischi dell’Artemio Franchi dopo il pareggio per 1-1 contro il. Un punto strappato con le unghie e con i denti dai granata (al quarto pari di fila) che, dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Dembelé (doppio cartellino giallo ravvicinato), hanno subito gol da Kean, il quale di testa ha sbloccato la situazione al 38’. Lanon ha però avuto ancora una volta la forza di piazzare il colpo del ko e nella ripresa il– grazie soprattutto ai cambi operati da Godinho, oggi in panchina al posto dello squalificato Vanoli – è riemerso dagli abissi e ha pareggiato i conti proprio grazie al neoentrato, bravo ad approfittare di un clamoroso malinteso difensivo tra Comuzzo e Adlì e a trafiggere De Gea.