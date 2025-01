Ilnapolista.it - Continua la svendita dello United: via Antony (al Betis), via Rashford. Quindi Garnacho resta?

Il Manchesterè alle prese con unadi talenti (molti infruttuosi) per sanare la propria complessa situazione finanziaria. Ad oggi di sicuro– uno dei patrimoni del club – sarà sicuramente ceduto in quanto neanche rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Amorim e, come riporta Fabrizio Romano sui propri account ufficiali, parrebbe starsi compiendo anche la cessione di. L’ex Ajax seppur talentuoso non ha mai realmente centrato l’obiettivo di migliorarsi e di diventare un top player a Old Trafford e anzi, ora verrà come “declassato” alche di certo non ha la stessa storia dei Red Devils.Il Manchesternon ferma ladei suoi talenti:alNon scordiamoci inoltre che lostesso, in questa politica di tagli netti, ha messo da parte anche uno come Alex Ferguson che quasi per i tifosi è più importante del sindaco in quella città.