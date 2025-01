Anticipazionitv.it - Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini su Kian Salemi Pretelli: la reazione di Giulia

Leggi su Anticipazionitv.it

e Pierpaolosono diventati genitori del piccoloil 10 gennaio, ma hanno deciso di mantenere il lieto evento segreto per alcuni giorni. Solo successivamente hanno annunciato la nascita sui social. Durante la puntata del Grande Fratello,si è collegato in diretta con la coppia, ma un piccolo errore del conduttore ha scatenato l’ilarità generale.Grande Fratello: ladisu KiamNel corso della diretta,ha chiamato erroneamente il bambino “Kiri” invece di ““. Un piccolo scivolone che non è passato inosservato.ha colto subito l’occasione per ironizzare sulla situazione: “Anche tu sei stato ingannato,!”. L’errore ha scatenato le risate sia dei concorrenti del reality che dei telespettatori a casa.